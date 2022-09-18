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#Новости

Гладков: в Валуйках разрушения в 72 домах

18.09.2022

Последствия обстрелов в городе оказались самыми сильными в области после Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поехал в приграничные населенные пункты, которые попали под обстрел в последнюю неделю: Красный Хутор и Валуйки. По его оценкам, в Валуйках самые тяжелые последствия от атаки после Белгорода 3 июля. 

В Валуйках разрушения разной степени в 72 жилых домах. Девять домов не подлежат восстановлению. 

В Красном Хуторе, где вчера погибла женщина, повреждены 30 домов и дом культуры. Два дома восстановить не получится. Жителей села вывезли: некоторые остановились у родственников, некоторых разместили в ПВР. 

В Белгородском районе в 10-километровой зоне отменены очные уроки — школы будут работать в дистанционном режиме. В детсадах будут работать дежурные группы. 


Фото: Вячеслав Гладков.



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