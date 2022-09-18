Гладков: в Валуйках разрушения в 72 домах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поехал в приграничные населенные пункты, которые попали под обстрел в последнюю неделю: Красный Хутор и Валуйки. По его оценкам, в Валуйках самые тяжелые последствия от атаки после Белгорода 3 июля.

В Валуйках разрушения разной степени в 72 жилых домах. Девять домов не подлежат восстановлению.

В Красном Хуторе, где вчера погибла женщина, повреждены 30 домов и дом культуры. Два дома восстановить не получится. Жителей села вывезли: некоторые остановились у родственников, некоторых разместили в ПВР.

В Белгородском районе в 10-километровой зоне отменены очные уроки — школы будут работать в дистанционном режиме. В детсадах будут работать дежурные группы.





Фото: Вячеслав Гладков.