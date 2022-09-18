Алла Пугачева попросила Минюст признать ее «иноагентом»

Алла Пугачева в своих соцсетях попросила Минюст признать ее иностранным агентом. В прошедшую пятницу «иноагентом» Минюст признал ее мужа Максима Галкина*.

«Прошу зачислить меня в ряды иностранных агентов моей любимой страны, ибо я солидарна с моим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова, прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала артистка.

*Максима Галкина Минюст России считает «иностранным агентом».