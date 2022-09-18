В Ереване проходит митинг за выход из ОДКБ

«Новости Армении» рассказали, что в Ереване у площади Франции проходит митинг с требованием выйти из ОДКБ.

Протест организовали Национальный демократический полюс и Европейская партия. Они также призвали присоединиться беспартийных.

Среди требований не только выход из ОДКБ, но и начало переговоров с другими союзниками, которые позволили бы создать новую систему безопасности.

Сегодня в Ереване находится с визитом спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она осудила нападение Азербайджана и сказала, что США готовы представить Армении поддержку.

Фото: «Вот так».