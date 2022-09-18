Пелоси назвала незаконными атаки Азербайджана на приграничные районы Армении

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереване решительно осудила и назвала незаконными нападения Азербайджана на пограничные регионы. Она сказала, что США выслушали оборонные потребности Армении, но пока не уточнила, какую поддержку готов оказать Еревану Вашингтон, пишет Reuters.

Пелоси сказала, что ее поездка имеет особое значение. Она осудила атаки Азербайджана, начавшиеся 13 сентября (в столкновениях погибло больше 200 человек), и подчеркнула, что нужно признать, что кровопролитие инициировано Баку. США, по словам Пелоси, выслушали Армению по поводу ее оборонных потребностей. Какую поддержку могут предоставить США, она не уточнила, но добавила, что Вашингтон готов поддержать Ереван. По ее словам, этот конфликт — глобальная борьба между демократией и автократией.

В Армении парламентарии все больше недовольны Россией и действиями ОДКБ. В интервью национальному радио секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сказал, что ОДКБ так и не предоставила военную и политическую помощь Еревану, и надежд на применение механизмов ОДКБ для решения конфликта больше нет.

«Каковым было наше ожидание и в чем состоял наш запрос в ОДКБ? Предоставить Армении военную и военно-политическую помощь для защиты суверенитета Армении и вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении. Наше требование от ОДКБ было именно таковым. До сих пор это [требование] не выполнено. Естественно, по данной части нас не удовлетворяет», — цитирует Григоряна «Интерфакс».

Фото: dpa