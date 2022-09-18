Осужденного в России американца Пола Уилана перевели в тюремную больницу

«Интерфакс» сообщил, что осужденного в России гражданина США Пола Уилана перевели в тюремную больницу. Сам он говорил, что не обращался за медпомощью — а значит, по мнению адвоката, ему могут провести общее обследование перед возможным обменом.

Президент США Джо Байден 16 сентября встретился с родственниками осужденных в России Пола Уилана и Бритни Грайнер. В Белом доме сообщали, что «сегодня Россия должна принять наше предложение». Также Вашингтон говорил, что работа по обмену заключенными с Россией велась постоянно, но Москва выдвинула невыполнимые требования. Родственники после беседы с Байденом не раскрывали подробностей встречи.

Вчера Пол Уилан сообщил семье о переводе 16 сентября в тюремную больницу. Адвокаты Уилана говорили, что об этом не знают.

«Нам об этом никто ничего не сообщал. Но я не исключаю, что с учетом обсуждения возможного обмена его могут перевести в больницу для общего обследования», — сказал один из адвокатов Владимир Жеребенков.

Associated Press сообщал, что в тот же день 16 сентября в Россию должен был приехать с визитом Билл Ричардсон, бывший посол США в ООН, специалист в делах о заложниках и задержанных. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс тогда говорил, что диалог с Россией вне «установленного канала» рискует помешать усилиям по возвращению Грайнер и Уилана домой.

Уилана приговорили к 16 годам колонии в 2020 году по обвинению в шпионаже. Также могут обменять на граждан России Бритни Грайнер, которую осудили в августе 2022 года на 9 лет колонии за контрабанду запрещенных веществ. Россия предложила обменять Грайнер и Уилана на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута и сотрудника спецслужб Вадима Красикова: ему приговор вынесли в Берлине за убийство чеченского полевого командира.