Кыргызстан сообщил о 36 погибших в конфликте с Таджикистаном

Минздрав Кыргызстана сообщил, что общее число погибших в конфликте — 36 человек. США призвали стороны соблюдать режим прекращения огня, пишет «Интерфакс». Сейчас обстановка спокойная.

По данным Минздрава, в больницы Баткена поступило 12 тел погибших за последние сутки. Среди них не только военные, но и мирные жители. Ранено 129 человек. Сожжены 25 домов. По данным главы Лейлекского района Баткенской области Кыргызстана Алмазбека Рахманкулова, это число будет расти: обследование пострадавших населенных пунктов продолжается.

Пресс-секретарь Белого дома Нед Прайс сказал, что Вашингтон обеспокоен столкновениями на таджикско-кыргызской границе.

«На кону жизни мирных жителей, и мы выражаем сочувствие пострадавшим. Мы призываем обе стороны соблюдать режим прекращения огня и удвоить усилия по восстановлению спокойствия дипломатическим путем», — сообщили в Белом доме.

Столкновения на границе Таджикистана и Кыргызстана начались 14 сентября. Стороны договаривались о режиме прекращения огня, но Кыргызстан обвинял Таджикистан в провокациях и продолжении обстрелов приграничных территорий. В Душанбе также обвинили оппонентов в обстрелах.