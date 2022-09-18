Венгрию могут отрезать от финансирования ЕС

По информации Reuters, сегодня исполнительный директор Европейского союза порекомендует приостановить выделение около 7,5 млрд евро в фонды Венгрии. Причина — страна перестала быть демократией и погрязла в коррупции. Это будет первый подобный случай в ЕС в рамках новой санкции «деньги за демократию», предназначенной для защиты верховенства закона.

ЕС назначил такие санкции за «подрыв демократии». Проблемы с верховенством закона отмечали в Польше и Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за 10 лет у власти подчинил себе суды, СМИ, неправительственные организации и академические круги. Он также ограничивает права мигрантов, ЛГБТ-персон и женщин. В ЕС осуждают венгерские законы о госзакупках, которые недостаточно защищают от коррупции. Сам Орбан отрицает, что Венгрия более коррумпирована, чем другие страны ЕС.

Предложение о сокращении выделения средств Венгрии должны будут одобрить страны-члены Союза в течение трех месяцев. Заблокировать санкции решением одного члена нельзя: оно принимается большинством голосов.

Финансирование ЕС должно поддержать не только венгерскую экономику, но и национальную валюту, у которой худшие показатели в Восточной Европе. Ранее ЕС заблокировал 6 млрд евро для Венгрии, которые должны были направить на восстановление экономики после коронавируса: в ЕС опасались, что деньги могут использовать на другие нужды. В 2018 году агентство Reuters задокументировало, как Орбан направляет средства ЕС на развитие своим друзьям и семье. Всего за 2015-2019 годы нарушения обнаружили в 4% расходов средств Союза. Это худший результат среди 27 стран-участниц.

Виктор Орбан не поддержал санкции ЕС против России. При рассмотрении шестого пакета санкций Венгрия требовала исключить из списка ограничений патриарха Кирилла. На прошлой неделе Будапешт попросил не вводить ограничения против российской атомной энергетики.