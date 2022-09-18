Россияне стали запрашивать рекордные суммы микрозаймов

По итогам августа средняя сумма запрашиваемого займа «до зарплаты» достигла 24,8 тысячи рублей. При этом микрофинансовые организации готовы предложить втрое меньше. Такие данные получили в компании Unicom, пишет РИА «Новости».

В июле 2022 года россияне в среднем запрашивали на 1,5% меньше средств — 24,5 тысячи рублей. С начала года сумма среднего микрозайма снижалась. В марте текущего года она составила около 16,3 тысячи рублей, а в апреле резко выросла до 23,5 тысячи рублей.

По данным экспертов, МФО обычно предлагают около 8-9 тысяч рублей из-за высоких рисков образования «плохой» задолженности.

Спрос на микрозаймы у россиян остается также высоким. При опросах каждый второй россиянин со средним уровнем доходов признался, что вынужден экономить или обращаться в финансовые организации для совершения незапланированных покупок.