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#Новости

Россияне стали запрашивать рекордные суммы микрозаймов

18.09.2022

Средняя сумма достигла 24,8 тысячи рублей

По итогам августа средняя сумма запрашиваемого займа «до зарплаты» достигла 24,8 тысячи рублей. При этом микрофинансовые организации готовы предложить втрое меньше. Такие данные получили в компании Unicom, пишет РИА «Новости».

В июле 2022 года россияне в среднем запрашивали на 1,5% меньше средств — 24,5 тысячи рублей. С начала года сумма среднего микрозайма снижалась. В марте текущего года она составила около 16,3 тысячи рублей, а в апреле резко выросла до 23,5 тысячи рублей.

По данным экспертов, МФО обычно предлагают около 8-9 тысяч рублей из-за высоких рисков образования «плохой» задолженности. 

Спрос на микрозаймы у россиян остается также высоким. При опросах каждый второй россиянин со средним уровнем доходов признался, что вынужден экономить или обращаться в финансовые организации для совершения незапланированных покупок. 



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