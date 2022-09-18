В Карелии просят проверить председателя союза журналистов на иностранное финансирование

В Карелии ветеран МВД обратился в прокуратуру с требованием проверить на иностранное финансирование председателя регионального союза журналистов Георгия Чентемирова. Его обвинили в антироссийских взглядах и том, что вместо Донбасса он поехал на международный форум в Финляндию, пишет «7*7».

Чентемиров единственный из коллег выступил против введения военной цензуры. В марте 2022 года Союз журналистов Карелии требовал проверить законность запрета слова «война» Роскомнадзором.

Несколько дней назад распространилась статья журналистки Елены Крайт, где она обвинила Чентемирова в антироссийских взглядах, рассказала, что он поехал на форум в Финляндию на форум вместо Донбасса.

После выхода этого текста Чентемирова начали травить в соцсетях. Ветеран МВД и руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» из Подмосковья написал заявление в прокуратуру на председателя Союза. Он потребовал проверить Чентемирова на иностранное финансирование.

Чентемиров, обозреватель издания «Петрозаводск говорит», сотрудничал с «Радио.Свобода»*, «Такими делами». Журналисты региона поддержали его и потребовали прекратить травлю.

*«Радио.Свобода» Минюст России считает «иностранным агентом».