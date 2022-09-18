Журналиста The Moscow Times Кирилла Пономарева обвинили в хулиганстве

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Кирилла Пономарева отпустили из полиции. Ему назначили штраф в 500 рублей за «хулиганство», сообщили его коллеги в The Moscow Times.

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The Moscow Times сообщила о задержании корреспондента Кирилла Пономарева. Он готовил репортаж в Белгороде об украинских беженцах и россиянах, которых вывезли из зоны обстрелов.

За время работы Пономарев успел записать несколько интервью с жителями хостела, в котором разместили людей. Он позвонил в редакцию и успел сообщить о задержании.

ОВД-Инфо* рассказал, что к Пономареву не пускали адвоката. Ему вменяют административную статью. «7*7» сообщает, что причиной задержания стало то, что во время интервью он представился украинским журналистом.

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».