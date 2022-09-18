«Дождь»*: США ведут переговоры с Россией об упрощении визового режима

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в эфире «Дождя»* рассказала о том, что сейчас Вашингтон и российский МИД ведут переговоры об упрощении визового режима. Нуланд сказала, что запрет виз для граждан России — это не то, чего хотели бы в Вашингтоне. «На самом деле мы даже ведем переговоры с Министерством иностранных дел о том, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих, чтобы россиянам было проще получать визы», — сказала Нуланд.

По ее словам, в Белом доме обеспокоены тем, что в России «врут об Америке». Выдача виз для россиян позволит им больше узнать о США и улучшить отношения двух стран. Увеличение поездок позволило бы противостоять кремлевской пропаганде.





*«Дождь» Минюст России считает «иностранным агентом».