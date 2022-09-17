206-й день боев: главное

В Изюме продолжается эксгумация тел погибших из массового захоронения, которое обнаружили после выхода российских войск. По данным нацполиции Украины, найдено 22 погибших гражданских и 17 военнослужащих. Всего сообщалось о более чем 440 захоронениях.

Журналисты ASTRA рассказали, что в Изюме обнаружили тела Елены и Дмитрия Столпаковых, их дочерей 6 и 8 лет: Олеси и Александры, а также родителей Елены — Татьяны и Александра. Семью нашли под завалами дома на Первомайской улице 9 марта. Источники сообщают, что под завалами могут быть еще погибшие: Изюм постоянно был под обстрелами.

Президент США Джо Байден сказал в интервью, что если Владимир Путин применит в Украине химическое или тактическое ядерное оружие, «это будет иметь последствия». Как именно отреагируют США, он не уточнил, но добавил, что Россия «превратится в еще большего мирового изгоя, чем когда-либо в прошлом».

Купянск в Харьковской области перешел под контроль ВСУ. По данным ВВС, в городе была устроена пыточная, где держали мирных жителей и даже иностранных студентов-медиков из Шри-Ланки. «Вот так» пишет, что, местный житель, который прошел через пытки, рассказал, что его били током и стреляли в него из пневматического оружия. Другим людям угрожали казнью на минном поле и расправой над родственниками, а одному мужчине выжгли паяльником свастику на коже.

Российские войска потеряли город 16 сентября. Это отодвинуло линию обороны российских войск за реку Оскол. Российское Минобороны сообщало об ударах по пунктам временной дислокации в Купянске.

Российских заключенных начали вывозить в Украину принудительно. Журналисты SOTA получили личную переписку одного из осужденных: он утверждает в разговоре с подругой, что вербовщики забирают из колонии осужденных за убийства, тяжкие телесные повреждения, грабеж и разбой. Людей вызывают на вахту и все: оттуда их грузят в воронок и отправляют на аэродром. Вербовщики обещают им деньги и помилование.

Разведка Британии пишет, что Украина продолжает наступательные операции на северо-востоке страны, а российские войска установили линию обороны между рекой Оскол и городом Сватово. Россия, вероятно, считает важным сохранение контроля над этой зоной, поскольку через нее проходит один из немногих основных маршрутов снабжения из Белгородской области. Кроме того, эта линия проходит вдоль границы Луганской области. Любая существенная потеря территории в ЛНР однозначно подорвет стратегию России. Москва, скорее всего, попытается вести упорную оборону в этом районе, но неясно, есть ли у российских сил достаточные резервы или моральный дух, чтобы противостоять украинскому наступлению.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что массовые захоронения в Изюме и пыточные камеры подтверждают предыдущие оценки о том, что зверства в Буче не были отдельными военными преступлениями. Скорее это совокупность российских зверств на оккупированных территориях. Уже известно, что некоторые погибшие были со следами пыток. На сегодня украинские власти обнаружили 10 российских пыточных тюрем в Волчанске, Купянске, Балаклее и Изюме. И число подобных преступлений может быть значительно выше.

Президент России Владимир Путин после встречи в рамках ШОС по сути пригрозил усилить атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, если украинские удары по территории России продолжатся. По его оценкам, сейчас Россия «довольно сдержанно реагирует» на украинские «террористические акты и попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре».