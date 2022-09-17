Нэнси Пелоси прибыла в Армению

Агентство Armenpress сообщило, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла в Ереван. Визит продлится до 19 сентября: у Пелоси запланированы встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном и другими чиновниками «для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности».

Армянские СМИ подчеркивают, что Пелоси стала самым высокопоставленным представителем США, посетившим Армению после обретения независимости. Пресс-служба Пелосы сообщила, что визит в Армению — мощный символ твердой приверженности США мирной, процветающей и демократической Армении и стабильному, безопасному Кавказскому региону.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном начался 13 сентября. По данным азербайджанской стороны, погибли 79 военных, пишет «Интерфакс». Со стороны Армении погибли 135 человек. Armenpress рассказывали, что Армения обратилась в Международный суд из-за военных преступлений со стороны Азербайджана.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев считает, что США таким шагом пытаются оттеснить Россию в переговорном процессе между Ереваном и Баку. В разговоре с «Коммерсантом» он сказал, что с 2020 года Вашингтон был недоволен потерей рычагов влияния.

Вчера были переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и премьера Армении Никола Пашиняна. Во время разговора Блинкен сказал, что Вашингтон готов помочь урегулировать конфликт мирным путем.