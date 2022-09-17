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#Новости

В Новосибирске оштрафовали поэтессу за «дискредитацию армии»

17.09.2022

Штраф составил 35 тысяч рублей

В Новосибирске Советский районный суд оштрафовал поэтессу Каталису Гольдину за «дискредитацию армии» (ч.1 ст.20.3.3 УК РФ). По данным ОВД-Инфо*, сумма штрафа составила 35 тысяч рублей. 

Силовики посчитали, что российские войска дискредитировала надпись «нет войне» на странице Гольдиной «ВКонтакте».

Это третий штраф для Гольдиной: первый вынес Центральный суд в марте. Поэтесса участвовала в антивоенном митинге. Второй вынес Советский районный суд 7 сентября. Силовики нашли у нее антивоенные наклейки на ноутбуке. 



*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом». 



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