Возле дома Киселева в Крыму устроили поджог

«Осторожно, новости» рассказали, что сегодня ночью неизвестный мужчина устроил поджог возле дома пропагандиста Дмитрия Киселева в Коктебеле на улице Айвазовского.

По информации источников в полиции, поджигатель был в медицинской маске и бахилах. Силовики опрашивают в том числе фармацевтов, которые могли продать защитные средства злоумышленнику.

Telegram-канал Mash рассказал, что во время поджога пострадал Land Rover Freelander и гольф-кар Киселева. Силовики возбудили уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение» чужого имущества (ст.167 УК РФ).