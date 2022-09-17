Close

#Новости

Возле дома Киселева в Крыму устроили поджог

17.09.2022

Полиция ищет поджигателей

«Осторожно, новости» рассказали, что сегодня ночью неизвестный мужчина устроил поджог возле дома пропагандиста Дмитрия Киселева в Коктебеле на улице Айвазовского. 

По информации источников в полиции, поджигатель был в медицинской маске и бахилах. Силовики опрашивают в том числе фармацевтов, которые могли продать защитные средства злоумышленнику. 

Telegram-канал Mash рассказал, что во время поджога пострадал Land Rover Freelander и гольф-кар Киселева. Силовики возбудили уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение» чужого имущества (ст.167 УК РФ). 


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.