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#Новости

Оппозиционера из Калининграда «Мемориал»* признал политическим заключенным

17.09.2022

Мужчину осудили по «дадинской» статье за пикет с плакатом «Улыбнись, если Путин надоел»

Вадим Хайруллин — оппозиционер из Калининграда. Он провел пикет с плакатом «Улыбнись, если Путин надоел», и его осудили по «дадинской» статье. «Мемориал»* признал его политзаключенным, сообщили «7*7».

Хайруллина трижды привлекали к административной ответственности. В августе 2022 года на него завели дело после пикета и приговорили к году колонии. 

«Мемориал»* требует освободить активиста из-под стражи и прекратить уголовное дело. Всех неравнодушных призвали писать ему письма в колонию. 


*«Мемориал» Минюст России считает «иностранным агентом».



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