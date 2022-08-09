Оппозиционера из Калининграда «Мемориал»* признал политическим заключенным

Вадим Хайруллин — оппозиционер из Калининграда. Он провел пикет с плакатом «Улыбнись, если Путин надоел», и его осудили по «дадинской» статье. «Мемориал»* признал его политзаключенным, сообщили «7*7».

Хайруллина трижды привлекали к административной ответственности. В августе 2022 года на него завели дело после пикета и приговорили к году колонии.

«Мемориал»* требует освободить активиста из-под стражи и прекратить уголовное дело. Всех неравнодушных призвали писать ему письма в колонию.





*«Мемориал» Минюст России считает «иностранным агентом».

