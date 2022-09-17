SOTA: заключенных начали забирать в ЧВК «Вагнер» принудительно

В распоряжении журналистов SOTA оказалась переписка заключенного из Марий Эл с его подругой. Мужчина сообщил, что вербовщики забирают осужденных по некоторым статьям УК насильно.

Заключенный сообщил 14 сентября, что вербовщики забирают из колонии осужденных за убийства, тяжкие телесные повреждения, грабеж и разбой. Людей вызывают на вахту и все: оттуда их грузят в воронок и отправляют на аэродром. Вербовщики обещают им деньги и амнистию.

По данным журналистов, вывоз заключенных СК и ФСБ оформляют как этапирование для производства следственных действий. Подписывают документы сотрудники, работающие на занятых российскими войсками территориях.

Ранее было два сигнала о том, что в Марий Эл идет вербовка заключенных. В колонию приезжал сам Евгений Пригожин. В компании бизнесмена опровергли эту информацию — якобы на видео был человек «чудовищно похожий» на Пригожина. Сам бизнесмен после этого говорил, что если кто-то против отправки заключенных в Украину, то он может отправить на фронт своих детей.

Среди погибших в Украине есть заключенные: об этом сообщали правозащитники.