Потанин: переговоры о слиянии «Норникеля» и UC Rusal приостановлены

Переговоры о слиянии «Норникеля» и UC Rusal приостановлены. Об этом РБК рассказал глава «Норникеля» Владимир Потанин. Но он добавил, что эта идея «не умерла», просто пока потеряла актуальность.

О возможном слиянии компаний стало известно в июле. Тогда Потанин объяснял это тем, что можно будет приобрести «санкционную устойчивость», создать «национального чемпиона», у предприятий одна зеленая повестка. Помимо этого, объединенной компании будет проще получать господдержку.

«Инициатива о том, чтобы возобновить эти переговоры, исходила от нового руководства UC Rusal, но в диалог так и не удалось вступить. Я считаю, что идея по-прежнему интересна, она по-прежнему жива, но придется ее отложить на более поздний срок, когда наши коллеги дозреют до переговоров на эту тему», — рассказал Потанин.

Он добавил, что из-за санкций крупные игроки рынка переориентируют поставки на Восток. Поэтому вопросы слияний и поглощений отошли на второй план.

«Люди сейчас занимаются антикризисным управлением, и «Норильский никель» в том числе. Поэтому идея объединения подождет, она не умерла, но она на время потеряла свою срочность или свою актуальность», — добавил бизнесмен.

Владимир Потанин попал под санкции Великобритании, но утверждал, что они никак не затрагивают компанию.