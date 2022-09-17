Bloomberg: Россия нашла покупателей на нефть, которая предназначалась для ЕС

По данным Bloomberg и энергетической компании Kpler, Россия нашла покупателей на нефтепродукты, которые ранее поставляли в ЕС. В ЕС ввели эмбарго, но энергоресурсы нынешней зимой перенаправят в Индонезию, Пакистан, Бразилию, ЮАР, Шри-Ланку и несколько ближневосточных стран. Однако весь выпавший из-за запрета ЕС объем для этого не понадобится: поставки могут составить до половины прежнего европейского объема. Это около 1 млн баррелей в сутки.

Санкции ЕС по оценкам Международного энергетического агентства, должны были сократить поставки из России на 2 млн баррелей в день. Но только в том случае, если не будут найдены новые покупатели.

Поэтапный отказ от российской нефти страны Европы закрепили в шестом пакете санкций в конце мая — начале июня. В начале сентября в G7 предложили ввести потолок цен на нефть из России. В Кремле пригрозили, что если такие меры введут, то поставок не будет. Однако и без потолка цен Россия несколько месяцев ведет против Европы «энергетическую войну»: «Газпром» несколько раз останавливал газопровод «Северный поток-1», ссылаясь на технические проблемы.