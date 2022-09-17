На суде о признании блокады Ленинграда геноцидом допросят ветеранов

На суде о признании блокады Ленинграда военным преступлением — геноцидом — планируют допросить ветеранов, многим из которых более 90 лет. Обвинение считает, что европейские страны причастны к гибели сотен мирных жителей.

РИА Новости сообщили, что 16 сентября в Санкт-Петербургском городском суде начали рассматривать иск городской прокуратуры о признании блокады Ленинграда военным преступлением. Пока прошло только предварительное заседание. Следующее состоится 3 октября.

На процессе представят новые актуальные цифры по ущербу, секретные документы. Специалисты, по данным прокуратуры, собрали доказательства о большем числе жертв. Также на суде планируют дать правовую оценку действиям европейских стран Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии. Их в прокуратуре назвали союзниками нацистской Германии.

«Вот так» рассказали, что в качестве свидетелей хотят привлечь ветеранов. Они были подростками во время блокады и сейчас им больше 90 лет.

«Просим в качестве свидетелей пригласить в суд жителей блокадного Ленинграда, являющихся свидетелями злодеяний фашистских захватчиков, в частности, Сигал Нину Васильевну, Кузьмину Надежду Ивановну, Денисову Анну Кузьминичну, Зубкова Юрия Васильевича и Зубкову Светлану Александровну», — попросила сторона обвинения.

Иск должен «защитить национальные интересы России, законные права и интересы неопределенного круга лиц».

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