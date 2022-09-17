ВСУ полностью контролируют Купянск

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Купянске российские военные держали в подвале семерых студентов из Шри-Ланки. Они учились в Купянском медицинском колледже. В подвалах держали и мирных жителей, сообщила ВВС.

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Купянск в Харьковской области полностью перешел под контроль украинских сил. Об этом сообщил Институт изучения войны. В российском Минобороны рассказали о поражении «пунктов временной дислокации» под Купянском.

По данным ISW, ВСУ полностью захватили Купянск 16 сентября. Теперь линии обороны сдвинулась за реку Оскол. Всего, по данным «Медиазоны»*, Украина вернула себе более восьми тысяч квадратных километров территории. Это около десятой части занятой российскими войсками территории.

Вчера Минобороны России сообщило, что в «Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Купянск, а также националистического формирования «Кракен» в городе Харьков».

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».