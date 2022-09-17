DW* сообщила, что в Германии раскол по вопросу поставок вооружений Киеву. В Союзе военнослужащих бундесвера считают, что эти поставки могут ослабить собственную армию. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что причина отказа в поставках — нацистское прошлое страны, пишет Reuters.

Глава Союза Андре Вюстер считает, что передача оружия и боеприпасов из арсеналов бундесвера неприемлема — это ослабляет немецкие войска. По его словам, многие опасаются, что такая политика «каннибализации войск» будет иметь негативные последствия. Он напомнил также об обязанностях перед НАТО, обучении военнослужащих. Поэтому Союз выступает против поставок из запасов и срочному пополнению уже переданных вооружений.

Украина попросила у Германии танки, но против пока выступил и канцлер Олаф Шольц. Однако другие парламентарии и союзники поддерживают поставки боевых машин и других вооружений Киеву.

По мнению Зеленского, у Германии есть «определенные психологические барьеры» из-за нацистского прошлого, которые мешают поставлять оружие его стране.

«Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира. Из Азии»,— сказал Зеленский.

Президент добавил, что если бы контрнаступление прошло не так успешно, то поставки оружия бы сократились.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».