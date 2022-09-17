Байден: ядерное оружие изменит лицо войны так, как ничто со Второй мировой войны

UPD:

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предостережение Байдена.

«Читайте доктрину. Там все написано», — сказал Песков РИА Новости.

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Президент США Джо Байден дал интервью каналу CBS. Он оценил возможности применения ядерного оружия Владимиром Путиным.

На вопрос корреспондента, что бы Байден сказал бы Путину, если бы он рассматривал возможность применения химического или тактического ядерного оружия, президент США ответил: «Не надо. Не надо. Не надо. Вы измените лицо войны так, как ничто со времен Второй мировой войны».

О последствиях, которые будут в этом случае, Байден не сказал. Но он подтвердил что последствия будут.

«Они станут изгоями в мире больше, чем когда-либо. И в зависимости от того, что они делают, будет определяться, какой будет ответ», — сказал президент США.

Владимир Путин и другие российские чиновники и пропагандисты не раз поднимали вопрос о применении в Украине ядерного оружия, а некоторые рассказывали о возможном применении такого вооружения в странах Европы.