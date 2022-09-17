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#Новости

Родителям в Петербурге начали угрожать при отказах от «Разговоров о важном»

17.09.2022

Из-за отказов от пропагандистских уроков школьников якобы могут исключить и будут относиться к ним иначе

Родители рассказали журналистам «Ротонды», что в школах на них давят из-за отказов участвовать в пропагандистских уроках «Разговоры о важном». С начала года на этих занятиях рассказывают детям о действиях российской армии в Украине. Среди угроз — отчисление, академическая задолженность, из-за которой могут не выдать аттестат и «иное» отношение. 

У одной матери не приняли заявление на отказ от таких «классных часов»: якобы посещение этих уроков обязательно. Поэтому вместе с отказом матери посоветовали сразу забирать ребенка из школы. Завуч также обвинила женщину в том, что она не патриот и приехала из Украины. Ее сыну одноклассники уже посоветовали уезжать из страны, если ему что-то не нравится. 

Вторая мама просто позволила детям не посещать эти занятия. Классный руководитель пригрозила ее ребенку-третьекласснику вызовом родителей в школу или отчислением. А матери одноклассника сказала, что пропуски пропаганды будут считать академической задолженностью, которая препятствует получению аттестата. 

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина сказала, что «это часть образовательной программы и ее проходят все».



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