Родителям в Петербурге начали угрожать при отказах от «Разговоров о важном»

Родители рассказали журналистам «Ротонды», что в школах на них давят из-за отказов участвовать в пропагандистских уроках «Разговоры о важном». С начала года на этих занятиях рассказывают детям о действиях российской армии в Украине. Среди угроз — отчисление, академическая задолженность, из-за которой могут не выдать аттестат и «иное» отношение.

У одной матери не приняли заявление на отказ от таких «классных часов»: якобы посещение этих уроков обязательно. Поэтому вместе с отказом матери посоветовали сразу забирать ребенка из школы. Завуч также обвинила женщину в том, что она не патриот и приехала из Украины. Ее сыну одноклассники уже посоветовали уезжать из страны, если ему что-то не нравится.

Вторая мама просто позволила детям не посещать эти занятия. Классный руководитель пригрозила ее ребенку-третьекласснику вызовом родителей в школу или отчислением. А матери одноклассника сказала, что пропуски пропаганды будут считать академической задолженностью, которая препятствует получению аттестата.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина сказала, что «это часть образовательной программы и ее проходят все».