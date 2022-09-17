Правозащитники: в Украине погиб еще один заключенный из Петербурга

Gulagu.Net сообщил, что в Украине погиб еще один заключенный из Санкт-Петербурга. Он участвовал в рядах ЧВК «Вагнер», куда был завербован из ИК-7 УФСИН СПб и ЛО (Яблоневка). Ранее о смерти заключенного рассказывал в эфире Никита Михалков.

Правозащитники призвали заключенных не участвовать в боях и отказываться от предложений ЧВК. Вступившим в ряды наемников предлагают помилование, денежные выплаты.

«Мы призываем российских заключённых не соучаствовать в военной агрессии и военных преступлениях против Украины, не позорить себя и не погибать в угоду олигарху Пригожину или его боссу Путину. Ни один порядочный и уважающий себя заключённый не будет помогать подлецам нападать на независимое демократическое государство и воевать на стороне агрессоров и оккупантов», — сказали правозащитники.

На неделе появилось видео, на котором человек, похожий на Евгения Пригожина, призывает заключенных вступать в ряды ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Пригожина назвала человека на видео «чудовищно похожим на Евгения Викторовича». После сам бизнесмен в качестве «эксперта-любителя» сказал, что будь он заключенным, то мечтал бы влиться в этот дружный коллектив.

«Безусловно, если бы я был заключенным, я бы мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой. И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами. Вообще, если обобщить все ваши вопросы, то причем тут зэки, ЧВК и человек, похожий на Пригожина? Россия всегда была, есть и будет под надежной защитой российской армии», — сообщил Пригожин.