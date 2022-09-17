ВВС: срочников из Таманской дивизии готовят к отправке в Украину

ВВС рассказала, что срочников из 1-го гвардейского мотострелкового полка Таманской дивизии отправляют в Украину. Об этом журналистам рассказали родственники трех солдат срочной службы, которых призвали только весной.

Пока военнослужащих планируют перебросить в Белгородскую область «для защиты государственной границы»‎. Но командование давит на солдат и требует подписать контракт. При этом во время службы офицеров в части не было — командирами были военнослужащие предыдущего призыва.

Белгородская область постоянно подвергается обстрелам. В городе Валуйки накануне погиб под обстрелом мирный житель, еще два человека получили ранение. Именно в Валуйки солдат и планируют перебросить. Минобороны отрицало участие срочников в боях: по данным ведомства, для выполнения целей «спецоперации» достаточно регулярных войск.