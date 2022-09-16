205-й день боев: главное

В освобожденном Купянске российские военные неделю держали в подвале пятерых подростков — четверых девушек и одного молодого человека. Они рассказали, что солдаты «проводили с ними фильтрационные мероприятия», после чего заперли в подвале без объяснения причин. Об этом изданию Kharkiv Today сообщил сотрудник Госпогранслужбы Украины.

Белый дом направит Украине военную помощь на 600 млн долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Новый пакет будет включать в себя дополнительные боеприпасы для системы HIMARS, десятки тысяч 105-мм артиллерийских снарядов, 1000 высокоточных 155-мм снарядов и системы противодействия дронам. С приближением зимы США также предоставляют снаряжение для холодной погоды и больше приборов ночного видения.

Аффилированная с Кремлем ЧВК «Вагнер» с июля вербует российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине, сообщает британская разведка. Взамен осужденным обещают смягчение срока и выплату денежного вознаграждения.

В настоящее время ЧВК «Вагнер» активизировало свою кампанию по вербовке. Об этом свидетельствуют распространенные кадры, на которых Евгений Пригожин обращается к заключенным с призывом к участию в боях. В ролике он подчеркивает, что ищет только «бойцов для штурмовых частей».

В то же время российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят выпуск курсантов на более ранний срок. Это почти наверняка означает, что выпускников военных училищ можно будет использовать в операции в Украине. Российские вооруженные силы всё острее испытывают кадровую проблему. Это говорит о том, что ВС РФ не хватает боевой пехоты и младших командиров, считает британская разведка.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Кремль на фоне неудач российской армии на Харьковском направлении перестал ограждать москвичей от вербовки в «собянинский полк». Таким образом, власти усиливают скрытую мобилизацию, не создавая условий для всеобщей мобилизации.

В июле, после того, как «Медуза»* написала о формировании «собянинского полка» в Москве, куда набирали добровольцев для участия в войне в Украине, Дмитрий Песков заявил, что в Кремле о таком полку ничего не знают. После этого дискуссии о «собянинском полку» в СМИ прекратились.

Еще одним способом усиления группировки российских войск в Украине может стать переброска подразделений с военных баз в республиках бывшего СССР. Это, в свою очередь, может ослабить российское влияние в этих странах, уверены аналитики.

В Приморье чиновники стали раскрывать имена российских военных, погибших в ходе боевых действий в Украине. Персональные данные солдат появились в контрактах на организацию прощаний с ними. Документы опубликованы на сайте госзакупок, обратила внимание «Верстка».

Данные с портала госзакупок подтверждают, что власти продолжают снижать реальные потери среди российской армии. Так, в Хорольском округе Приморского края было организовано семь похорон, в то время как официально объявлялось о прощании лишь с тремя уроженцами, утверждает «Верстка».

Похороны военных обходятся властям в суммы от 108 до 150 тысяч рублей на каждого. Две трети этих трат идут на организацию пышных поминок. На втором месте по объему расходов оказались лаковые короба для цинкового вкладыша, стоимость которых оценивается почти в 32 тысячи рублей.

Три человека погибли в результате ракетного удара по центру Херсона, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона. Среди них водитель и двое случайных прохожих. Администрация региона сообщила, что среди членов правительства жертв нет. Пророссийские власти назвали удар ВСУ «спланированным террористическим актом».

В оккупированном Бердянске убиты пророссийский «замглавы» города Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая избирком по проведению «референдума» о присоединении региона к России. Об этом сообщил член пророссийской «администрации» Запорожья Владимир Рогов.

Правоохранительные органы проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщается в Telegram-канале пророссийской «мэрии» Бердянска. Полиция попросила местных жителей, которые располагают какой-либо информацией о происшествии, немедленно об этом сообщить.

«Генпрокурор» самопровозглашенной ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли в пятницу в результате взрыва в Луганске. Информацию об этом подтвердил «глава» непризнанной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Глава» самопровозглашенной ЛНР назвал Украину «государством-террористом». По его словам, местные «правоохранительные органы» уже разыскивают причастных лиц. Он призвал местных жителей «не поддаваться панике, поскольку именно на это направлены действия террористов».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «по факту террористического акта», который привел к гибели Горенко и Стегленко. Руководитель ведомства также выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших.

К соболезнованиям также присоединились назначенный российскими властями губернатор Крыма Сергей Аксенов и «глава» самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Оба чиновника обвинили в случившемся «украинских неонацистов».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы конфликт в Украине прекратился как можно скорее. С соответствующим заявлением он выступил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

«Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя», — сказал Путин.

Позднее, на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, Путин озвучил условия встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Первое условие, чтобы они согласились, они же не хотят. Господин Зеленский же объявил, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну, не готов — не надо», — приводит РБК его слова.

Глава РФ также подчеркнул, что план спецоперации «корректировке не подлежит». По его словам, основная цель российского наступления — освобождение территорий Донбасса. О «демилитаризации и денацификации» Украины Путин ничего не сказал.

*«Медузу» Минюст РФ считает «иностранным агентом».