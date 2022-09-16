Путин назвал условие встречи с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде озвучил условия встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Первое условие, чтобы они согласились, они же не хотят. Господин Зеленский же объявил, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну, не готов — не надо», — приводит РБК его слова.

По словам Путина, Украина «забросила в ящик» все договоренности, достигнутые в Стамбуле, заявив, что будет добиваться победы на поле боя.

«Ну флаг в руки. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление, посмотрим, чем оно закончится», — сказал российский лидер.

Глава РФ также подчеркнул, что план спецоперации «корректировке не подлежит». По его словам, основная цель российского наступления — освобождение территорий Донбасса. О «демилитаризации и денацификации» Украины Путин ничего не сказал.