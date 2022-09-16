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#Новости

Минюст РФ исключил «Апологию» из реестра «иностранных агентов»

16.09.2022

Решение принято в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение последнего года

Минюст РФ исключил из реестра «иностранных агентов» российскую правозащитную организацию  «Апология». Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу.

«ООО «Апология» исключено из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра», — говорится в сообщении.

Минюст РФ внес правозащитную организацию «Апология» в реестр «иностранных агентов» в начале мая. Проект оказывает юридическую помощь по защите основных прав и свобод граждан — адвокаты и юристы выезжают к задержанным активистам и защищают их в судах.

Ранее Минюст РФ исключил из реестра «иностранных агентов» петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие». Проект оказывает помощь людям, употребляющим наркотики. 

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