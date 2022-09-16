Путин заявил о готовности РФ возобновить мирные переговоры с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы конфликт в Украине прекратился как можно скорее. С соответствующим заявлением он выступил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

«Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее», — заявил Путин.

В ходе разговора Путин произнес не «на», а «в Украине» — на этом моменте глава РФ запнулся. Поправился он в итоге или нет, разобрать на записи со встречи довольно сложно.

Российский лидер в очередной раз обвинил Киев в отказе от переговоров и в желании добиться своих целей «военным путем». При этом президент ничего не сказал о выполнении целей российской спецоперации, а именно — «демилитаризации и денацификации» Украины, а также защите мирного населения Донбасса от «геноцида».

Главные лица России впервые после долгого перерыва публично заговорили о готовности продолжать мирные переговоры с Украиной на фоне неудач ВС РФ на Харьковском направлении. Так, 11 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ не отказывается от переговорного процесса.

«Но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», — заявил глава российского МИД.

Спустя два дня вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью France24 заявила, что Россия в последние дни неоднократно предлагала Украине возобновить переговоры о мире.

«Действительно, были публичные и непубличные попытки от разных групп официальных российских лиц. Украина никогда не отступала от переговоров. Но учитывая тяжесть преступлений, которые Россия совершала на нашей земле и продолжает совершать каждый месяц, рычаги для переговоров отличаются от тех, что были в феврале», — сказала она.