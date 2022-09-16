Oxxxymiron выпустил клип, ради съемок которого возвращался в Петербург

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) вернулся в Россию и выпустил клип на песню «Ойда», снятый на улицах его родного города — Санкт-Петербурга. Видео со съемок клипа на прошлой неделе выложила менеджер рэпера Женя Муродшоева.





Свою новую песню Oxxxymiron посвятил боевым действиям в Украине и политической ситуации в России. В композиции звучат строки: «говорят, начни себя — я убил в себе империю», «на нашем флаге белый снег и синяя река» (российский антивоенный флаг), «на*** стариков, что лакают кровь чужих сынов», а также «Ингрия будет свободной» (историческая область на северо-западе современной России, которая объединяет сторонников регионализма).

Кроме того, рэпер в треке передает привет Следственному комитету и прокуратуре, которая потребовала признать его песни экстремистскими, поскольку в них содержится «публичное оправдание идеологии насилия».

О возвращении рэпера Oxxxymiron в Россию заговорили в начале сентября. Поводом для слухов послужил пост его менеджера Жени Муродшоевой в Twitter. Она выложила видео, на котором человек, похожий на Oxxxymiron, читает рэп на стрелке Васильевского острова в Петербурге. Остается ли исполнитель в России, пока неизвестно.

После начала боевых действий в Украине Oxxxymiron публично выступил против действий российских властей. Артист покинул Россию и провел в ряде стран серию благотворительных концертов с лозунгом «Russians Against War». Все вырученные средства он направил на нужды Украины.

