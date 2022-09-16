ЕСПЧ упразднил должность судьи от России в связи с выходом страны из Совета Европы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) упразднил должность судьи от России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Чиков отметил, что должность судьи от России в ЕСПЧ занимал Михаил Лобов, более 20 лет проработавший в структурах международной организации. К своим обязанностям он приступил лишь с начала 2022 года. Решение о прекращении его деятельности было принято в связи с выходом России из Совета Европы.

«В своем пресс-релизе ЕСПЧ подтвердил, что он компетентен рассматривать дела против России о любых событиях вплоть до 16 сентября 2022 года, и сообщил, что в настоящее время 17,450 жалоб ожидают разрешения», — рассказал правозащитник.

Комитет министров Совета Европы по инициативе Киева и Варшавы 25 февраля приостановил членство России в организации в связи с началом боевых действий в Украине. Руководящий орган в своем решении опирался на статью 8 Устава Совета Европы. Она гласит, что членство любой страны в Совете может быть приостановлено при грубом нарушении Статьи 3 (о признании принципа верховенства права).

