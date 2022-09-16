«Генпрокурор» ЛНР и его заместитель погибли в результате взрыва в Луганске

«Генпрокурор» самопровозглашенной ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли в пятницу в результате взрыва в Луганске. Информацию об этом подтвердил «глава» непризнанной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Сегодня в результате террористического акта погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Взрыв, произошедший в здании генеральной прокуратуры Луганской народной республики, продемонстрировал, что киевский режим перешел все возможные рамки дозволенного», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

«Глава» самопровозглашенной ЛНР назвал Украину «государством-террористом». По его словам, местные «правоохранительные органы» уже разыскивают причастных лиц. Он призвал местных жителей «не поддаваться панике, поскольку именно на это направлены действия террористов».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «по факту террористического акта», который привел к гибели Горенко и Стегленко. Руководитель ведомства также выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших. По его словам, их смерть стала тяжелой утратой «для всех тех, кто не смирился с преступным киевским режимом и продолжает бороться с его националистическими проявлениями», сообщает пресс-служба СК.

К соболезнованиям также присоединились назначенный российскими властями губернатор Крыма Сергей Аксенов и «глава» самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Оба чиновника обвинили в случившемся «украинских неонацистов».