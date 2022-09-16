В Бердянске убиты пророссийский «замглавы» города Олег Бойко и его супруга Людмила

В оккупированном Бердянске убиты пророссийский «замглавы» города Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая избирком по проведению «референдума» о присоединении региона к России. Об этом сообщил член пророссийской «администрации» Запорожья Владимир Рогов.

«Сегодня, 16 сентября, в микрорайоне Колония в Бердянске было совершено двойное убийство. У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», — написал Рогов.

Правоохранительные органы проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщается в Telegram-канале пророссийской «мэрии» Бердянска. Полиция попросила местных жителей, которые располагают какой-либо информацией о происшествии, немедленно об этом сообщить.