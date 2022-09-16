Брянские власти вынесли депутату публичное порицание за жалобу на необорудованные подвалы в Белой Березке

Совет Брянской областной думы вынес публичное порицание муниципальному депутату от партии КПРФ Константину Павлову за жалобу на необорудованные подвалы в поселке Белая Березка. Об этом сообщается на странице парламентария «ВКонтакте».

«Поразительно, но Совет думы все же решил объявить мне публичное порицание… за обращение в прокуратуру», — написал Павлов.

Ранее депутат передал в прокуратуру обращение жителей поселка Белая Березка, который несколько раз попадал под обстрел с начала боевых действий в Украине. Сельчане пожаловались на плохую инфраструктуру в населенном пункте, а сам Павлов обратил внимание на необходимость проверки подвалов, которые служат бомбоубежищами.

Совет Брянской областной думы 13 сентября провел заседание, на котором объявил Павлову публичное порицание. Причиной депутаты назвали использование якобы недостоверных сведений, которые были направлены на «дискредитацию» власти.

Ранее стало известно, что детские сады брянского поселка Белая Березка оборудовали бомбоубежищами, коридоры школ расчертили указателями, а окна заклеили скотчем. Всего в населенном пункте проживает около восьмисот детей дошкольного и школьного возраста.