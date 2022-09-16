«Верстка»: в Приморье стали раскрывать имена погибших в Украине военных

В Приморье чиновники стали раскрывать имена российских военных, погибших в ходе боевых действий в Украине. Персональные данные солдат появились в контрактах на организацию прощаний ними. Документы опубликованы на сайте госзакупок, обратила внимание «Верстка».

Данные с портала госзакупок подтверждают, что власти продолжают снижать реальные потери среди российской армии. Так, в Хорольском округе Приморского края было организовано семь похорон, в то время как официально объявлялось о прощании лишь с тремя уроженцами, утверждает «Верстка».

Как следует из данных портала госзакупок, похороны военных обходятся властям в суммы от 108 до 150 тысяч рублей на каждого. Две трети этих трат идут на организацию пышных поминок, в меню ритуальной трапезы входит и украинский борщ, сообщает издание. На втором месте по объему расходов оказались лаковые короба для цинкового вкладыша, стоимость которых оценивается почти в 32 тысячи рублей.

С апреля траты на прощание в Хорольском округе выросли со 130 до 160 тысяч рублей: статья расходов на захоронение увеличилась на 30 тысяч рублей, поминальный обед все так же оценивается в 80 тысяч рублей, утверждает «Верстка». Заказы распределяются без конкурса единственному поставщику.

Организацией похорон занимаются продовольственные рынки и комбинаты питания. Власти заключили соответствующие контракты с МУП «Хорольский центральный продовольственно-хозяйственный рынок», ИП Евгений Половников и муниципальным «Центром по организации детского питания».