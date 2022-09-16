В Госдуме предлагают признавать экстремистскими карты без Крыма и Курил

В Госдуму внесли законопроект, признающий экстремистскими карты или изображения, оспаривающие территориальную целостность России. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы комитета по безопасности Госдумы Василия Пискарева.

Авторами инициативы выступили Василий Пискарев, а также его заместители — Эрнест Валеев и Анатолий Выборный. Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно документу, за распространение «экстремистских» карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить административный штраф либо арест до 15 суток, юрлицам — штраф до 1 млн рублей.

Необходимость принятия соответствующих поправок Пискарев объяснил тем, что в России стали активно распространяться карты, «где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны». Парламентарий считает, что распространение подобных материалов «должно пресекаться».