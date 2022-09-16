Володин: Польша сегодня существует как государство благодаря России

Президент Польши Анджей Дуда потребовал от России возместить ущерб после Второй мировой войны, пишет РИА «Новости». В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Польши без России не было бы.

Ранее Польша потребовала репарации от Германии.

«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России... Думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого добиваться», — заявил Дуда.

Вячеслав Володин в своем заявлении напомнил о жертвах в 27 млн погибших при освобождении мира от нацизма во время Второй мировой войны.

«Польша сегодня существует как государство только благодаря нашей стране. Поляков наряду с русскими, украинцами и белорусами истребляли в концлагерях, использовали на тяжелых работах. В январе 1945 года жители Варшавы встречали советские войска с цветами и со слезами на глазах. Наш народ, сам голодая, отправлял продукты питания, чтобы помочь Польше. Это наша история. Её нельзя перечеркнуть. Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа», — сказал Володин.

Он также добавил, что в российском законодательстве есть уголовное наказание за «реабилитацию фашизма». Он порекомендовал надзорным органам изучить высказывания Анджея Дуды и привлечь его к уголовной ответственности.