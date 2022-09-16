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#Новости

«Медуза»*: Кудрин может перейти в «Яндекс»

16.09.2022

Переход Кудрина в «Яндекс» обсуждали и летом, но в компании тогда опровергли такие перестановки

Источники «Медузы»* рассказали, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин может перейти в «Яндекс». Уход с должности он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на личной встрече 15 сентября. 

Договоренность, которой достигли Путин и Кудрин на встрече, предполагает включение главы Счетной палаты в совет директоров «Яндекса».

Они также обсуждали возможные проекты, которые «Яндекс» планирует развивать на международном рынке. Речь идет о беспилотниках и сервисах «Яндекс.Облако».

Комментариев из Кремля или Счетной палаты пока не поступило 

Переход Кудрина в «Яндекс» обсуждался и нынешним летом — но тогда в компании опровергли эту информацию. РБК 30 июня писала, что «ни о каких планах Алексея Кудрина стать сотрудником «Яндекса» в компании не известно. 

«С командой Алексея Кудрина мы проводили несколько рабочих встреч за последние два-три года, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов», — сообщили РБК в «Яндекс». 



*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».


Фото: «Коммерсант»



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