«Медуза»*: Кудрин может перейти в «Яндекс»

Источники «Медузы»* рассказали, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин может перейти в «Яндекс». Уход с должности он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на личной встрече 15 сентября.

Договоренность, которой достигли Путин и Кудрин на встрече, предполагает включение главы Счетной палаты в совет директоров «Яндекса».

Они также обсуждали возможные проекты, которые «Яндекс» планирует развивать на международном рынке. Речь идет о беспилотниках и сервисах «Яндекс.Облако».

Комментариев из Кремля или Счетной палаты пока не поступило

Переход Кудрина в «Яндекс» обсуждался и нынешним летом — но тогда в компании опровергли эту информацию. РБК 30 июня писала, что «ни о каких планах Алексея Кудрина стать сотрудником «Яндекса» в компании не известно.

«С командой Алексея Кудрина мы проводили несколько рабочих встреч за последние два-три года, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов», — сообщили РБК в «Яндекс».

*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».





Фото: «Коммерсант»