Рабочие судостроительного завода устроили забастовку в Санкт-Петербурге

«Фонтанка» пишет, что в Санкт-Петербурге рабочие судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» устроили забастовку. Подрядчик — компания «Эра» — задерживает им зарплаты с июля: часть денег выплачивают, часть — нет.

На забастовку вышло около 100 человек. Последний раз им обещали погасить долги 20 сентября. Если к этому времени деньги не поступят, то сотрудники готовы объявить голодовку на рабочем месте.

На заводе говорят, что конфликт исчерпан, сотрудники вернулись на работу. Но в следственном комитете поручили провести проверку.