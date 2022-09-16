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#Новости

Рабочие судостроительного завода устроили забастовку в Санкт-Петербурге

16.09.2022

Им задерживают зарплату: если деньги не поступят люди готовы объявить голодовку

«Фонтанка» пишет, что в Санкт-Петербурге рабочие судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» устроили забастовку. Подрядчик — компания «Эра» — задерживает им зарплаты с июля: часть денег выплачивают, часть — нет. 

На забастовку вышло около 100 человек. Последний раз им обещали погасить долги 20 сентября. Если к этому времени деньги не поступят, то сотрудники готовы объявить голодовку на рабочем месте. 

На заводе говорят, что конфликт исчерпан, сотрудники вернулись на работу. Но в следственном комитете поручили провести проверку. 



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