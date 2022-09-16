В центре Луганска прогремел взрыв возле генпрокуратуры

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Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в его кабинете. По данным «Интерфакса», были и другие жертвы взрыва.



РИА Новости сообщило, что в центре Луганска произошел «мощный хлопок» в генпрокуратуре. «Коммерсант» уточнил, что взрыв был в кабинете генпрокурора, сотрудников эвакуируют.

Есть пострадавшие, но пока их число уточняют.

Сегодня также попал под обстрел центр Херсона — артиллерийский удар был в здании администрации, где находились пророссийские чиновники. Власти сообщили, что ранена начальница департамента труда, ее водитель погиб.