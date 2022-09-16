Чиновник в Чехии много лет работал на российские спецслужбы

«Настоящее время»* сообщило, что в Чехии выявили высокопоставленного чиновника министерства внутренних дел, который сотрудничал со службой внешней разведки России. Местное издание Deník N рассказало, что он предоставлял Москве секретные данные.

Информацию подтвердил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Шпиона обнаружила чешская Служба безопасности и информации несколько лет назад, сейчас его уволили из МИД.

Журналисты сообщили, что дипломат, о котором идет речь, проходил проверку на высшую степень секретности, в МИД он работал с 1990-х годов. Служил в центральном аппарате, нескольких посольствах за рубежом, в том числе в Африке.

После того как обнаружилась его связь с российской разведкой, за ним установили слежку. В первом полугодии 2022 года о расследовании рассказали главе МИД Яну Липавский и премьер-министру Петру Фиале.

Других подробностей в чешском МИД не раскрыли. Более того, дипломат может избежать ответственности: в его случае речь идет о сугубо секретной информации, которую никак нельзя использовать в суде.

«Настоящее время» Минюст России считает «иностранным агентом».