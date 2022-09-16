По центру Херсона нанесли ракетный удар

UPD: Три человека погибли в результате ракетного удара по центру Херсона, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона. Среди них один водитель и двое случайных прохожих.

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UPD: Администрация Херсонской области сообщает, что среди членов правительства жертв нет. Большинство пострадавших — мирные жители. Повреждены рядом стоящие жилые дома. Военных в здании администрации не было. Пророссийские власти назвали удар ВСУ — «спланированным террористическим актом».

Кирилл Стремоусов рассказал РИА Новости, что удар пришелся по его кабинету: туда якобы прилетело около 5 HIMARS. Крыло здания, где он находился, практически разрушено.

Он также сказал, что ранение получила начальница департамента труда, ее водитель погиб.

В ВГА Херсонской области подтвердили, что удар нанесли по зданию областной администрации, есть пострадавшие. В городе «сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара». Граждан попросили оставаться дома и «обходить административные здания». Пророссийские власти заверили, что продолжают работу.

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РИА «Новости»-Крым сообщило, что рядом со зданием администрации Херсона упало не менее пяти ракет. Есть погибшие и раненые.

По данным «Настоящего времени»*, столб дыма виден и возле апелляционного суда — это тоже в центре города. Советник главы Херсонской ОГА Сергей Хлань заявил «Суспiльне», что в здании администрации размещались пророссийские власти города.

Замглавы РГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил журналистам, что информация сейчас уточняется.

*«Настоящее время» Минюст России считает «иностранным агентом».