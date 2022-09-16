Минобороны России сообщило об учениях в Арктике

Минобороны России сообщило, что в Арктике проведена «комплексная арктическая экспедиция «Умка-2022». Атомные подлодки из Чукотского моря провели пуски противокорабельных ракет.

Минобороны сообщило, что ракеты в установленное время поразили сложную морскую мишень, имитирующую отряд боевых кораблей условного противника, на дистанции свыше четырехсот километров. Стрельбу производили и из берегового комплекса «Бастион», дальность которого 300 километров. «Экспедиция» проводится в соответствии с морской доктриной России, добавили в министерстве.

В конце августа генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность действиями России в Арктике. Он призвал наращивать присутствие Альянса в регионе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда опроверг возможные угрозы.