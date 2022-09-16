Белый дом: русские должны принять наше предложение по обмену заключенными

Журналисты Associates Press сообщили, что президент США Джо Байден встретится с семьями Бритни Грайнер и Пола Уилана: они отбывают наказание в России. Их планировали обменять на россиян, которые находятся в тюрьмах США, но пока переговоры застопорились и семьи выражали разочарование действиями США.

В Белом доме заявили, что Байден хотел, чтобы семьи знали, что власти работают над обменом. По данным AP, пока усилия администрации США безуспешны, но постоянны.

Публично в июле Вашингтон объявил, что сделал Москве «существенное предложение». МИД России также подтверждал, что работа по организации обмена ведется. Но пока признаков прорыва в этом процессе нет.

«Хотя я хотела бы сказать, что цель этой встречи — сообщить семьям, что русские приняли наше предложение, и мы возвращаем их близких домой. Но это не то, что мы видим на этих переговорах в настоящее время. Русские должны принять наше предложение. Русские должны принять наше предложение сегодня», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Бритни Грайнер признали виновной в контрабанде запрещенных веществ и приговорили к 9 годам колонии, приговор вынесли в августе. Пол Уилан осужден на 16 лет — его обвинили в шпионаже, но семья считает эти обвинения ложью.

Переговоры по обмену осложнились не только из-за сложных российско-американских отношений, но и из-за украинского конфликта. Также американское предложение было встречено Россией серьезным сопротивлением: представитель администрации Байдена говорил, что Москва выдвинула условия, которые США не в состоянии выполнить. Россия настаивает на освобождении Виктора Бута, осужденного за торговлю оружием. Также могут обменть американских граждан на офицера спецслужб Вадима Красикова, осужденного за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира.

Источники AP также сообщили, что сегодня в Россию должен приехать с визитом Билл Ричардсон, бывший посол США в ООН, ветеран в делах о заложниках и задержанных. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что диалог с Россией вне «установленного канала» рискует помешать усилиям по возвращению Грайнер и Уилана домой.