В Изюме нашли 440 безымянных могил

Министерство обороны Украины сообщило, что после выхода российской армии из Изюма в восточной части города обнаружили 440 безымянных захоронений. По данным CNN, большинство могил свежие, а похоронены в них в том числе мирные жители.

Изюм, который находится недалеко от границ Харьковской и Донецкой областей, подвергся массированным артиллерийским обстрелам в апреле, в оккупации находился пять месяцев.

Захоронение находится в лесном массиве, на курганах видны многочисленные кресты. В лесной подстилке есть также большая яма.

Украинские власти заявили, что Россия должна понести ответственность за смерти гражданских в Изюме и других городах.

«Буча, Мариуполь и теперь, к сожалению, Изюм... Россия везде оставляет смерть. И должна нести за нее ответственность. Мир должен возложить на Россию реальную ответственность за эту войну. Мы сделаем для этого все», — сказал Зеленский.

Главный следователь полиции Харьковской области Сергей Болвинов в интервью Sky News сказал, что в Харьковской области могут быть и другие массовые захоронения. По словам Болвинова, эксгумация показала, что некоторые были расстреляны, некоторые погибли от артиллерийских ударов или после взрывов мин. Многие тела еще не опознаны.