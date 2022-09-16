Один мирный житель погиб при обстреле Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, об обстреле города Валуйки. По предварительной информации, погиб мирный житель.

О взрывах стало известно около 8:00 по Москве, в обстрелах Гладков обвинил ВСУ. Система ПВО сработала, но один мирный житель погиб, еще два человека пострадали — им оказали медпомощь на месте.

Огнем повреждены восемь жилых домов на улице Школьная и три машины.

Некоторое время город оставался без электричества, сейчас подача электроэнергии в социальные учреждения и жилые дома восстановлена — кроме улицы Школьной.

Накануне в регионе обстреляли село Нехотеевка. Там возник пожал на таможенном терминале.





Фото: пожар в Нехотеевке