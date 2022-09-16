Миссия ОДКБ начала работу в Армении

Министерство обороны Армении сообщило, что вчера вечером миссия ОДКБ прибыла в страну. Оперативная группа составит доклад об обстановке в зоне конфликта.

В ОДКБ сообщили, что мониторинговая группа под руководством начальника Объединенного штаба Анатолия Сидорова выработает предложения по деэскалации напряженности. Запланирован выезд в зону боевых действий, встречи с Минобороны и Генштабом Армении, российской 102-й военной базой и погрануправлением ФСБ России.

В Ереване называют обострение конфликта «широкомасштабной агрессией» Азербайджана: бои начались 13 сентября. ОДКБ отказалась направлять миротворцев в регион и пока ограничилась миссией. Азербайджан заявлял, что несколько населенных пунктов перешли под его контроль.