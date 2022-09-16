Киргизия и Таджикистан согласились прекратить огонь

Сегодня около 4:00 по Москве Киргизия и Таджикистан договорились о режиме прекращения огня, но Таджикистан обвиняют в нарушении договоренностей. Стороны собираются провести двустороннюю встречу на уровне глав МИД, пока идут телефонные переговоры, пишет «Коммерсант». Интерфакс сообщает со ссылкой на погранслужбу Киргизии, что бои продолжаются по всему периметру таджикско-киргизской границы.

В пограничной службе Киргизии сообщили, что о прекращении огня договорились пограничные ведомства. Но Таджикистан, по данным киргизской стороны, продолжал обстрелы в 8:30 и 10:00 по местному времени — после этого Душанбе получило ноту протеста.

Киргизия требует не допускать эскалации на границе и отвести военные формирования.

Обострение на таджикско-киргизской границе началось 14 сентября. Погибли двое военнослужащих из Таджикистана, 11 человек ранены со стороны Киргизии.