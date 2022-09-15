Close

#Новости

Гладков сообщил об обстреле села Нехотеевка под Белгородом

15.09.2022

Это второй обстрел белгородских населенных пунктов за сутки

Губернатор Белгородской области Александр Гладков сообщил об обстреле села Нехотеевка. По его словам, один из снарядов попал в таможенный терминал и спровоцировал пожар.

Изначально Гладков сообщал, что в результате обстрела пострадала заправочная станция. Однако позднее уточнил, что снаряд попал в таможенный терминал. 

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. Подразделения МЧС работают на месте происшествия.

Это второй случай обстрела населенных пунктов в Белгородской области за последние сутки. Ранее Гладков сообщал об ударе по селу Красный Хутор. Разрушения зарегистрировали в 14 домовладениях, но инцидент обошелся без пострадавших. 

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что в двух городских округах решено перевести школы на дистанционное обучение, а в детских садах оставить только дежурные группы. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.