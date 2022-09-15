Гладков сообщил об обстреле села Нехотеевка под Белгородом

Губернатор Белгородской области Александр Гладков сообщил об обстреле села Нехотеевка. По его словам, один из снарядов попал в таможенный терминал и спровоцировал пожар.

Изначально Гладков сообщал, что в результате обстрела пострадала заправочная станция. Однако позднее уточнил, что снаряд попал в таможенный терминал.

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. Подразделения МЧС работают на месте происшествия.

Это второй случай обстрела населенных пунктов в Белгородской области за последние сутки. Ранее Гладков сообщал об ударе по селу Красный Хутор. Разрушения зарегистрировали в 14 домовладениях, но инцидент обошелся без пострадавших.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что в двух городских округах решено перевести школы на дистанционное обучение, а в детских садах оставить только дежурные группы.